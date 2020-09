Eric Dupond-Moretti annonce un budget 2021 "exceptionnel" pour la justice

Le garde des Sceaux entend ainsi "de pallier les difficultés qui sont là depuis longtemp".

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a annoncé, mercredi 2 septembre, à Dijon (Côte-d'Or), que son ministère bénéficierait l'année prochaine d'un "budget exceptionnel" pour "pallier les difficultés qui sont là depuis longtemps". C'est ce qu'a déclaré le garde des Sceaux en marge d'un déplacement consacré aux incivilités et à la justice de proximité dans cette ville, théâtre en juin d'affrontements entre communautés tchétchènes et maghrébines qui ont marqué les esprits.

"On attend les arbitrages, mais ce sera un budget comme on n'en a pas vu depuis extrêmement longtemps", a assuré le ministre, sans s'étendre sur le manque de moyens du secteur, qu'il a régulièrement dénoncé par le passé. Cet été, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait annoncé pour 2021 des augmentations d'effectifs pour la justice et le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt avait précisé que ses moyens seraient "renforcés" avec une "progression de 6%" du budget du ministère. En 2020, celui-ci était de 7,5 milliards d'euros.