DIRECT. Procès Daval : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre Jonathann Daval

Ce qu'il faut savoir

Jonathann Daval se dit prêt à "payer". Chargé de porter l'accusation, l'avocat général, Emmanuel Dupic, a demandé samedi 21 novembre la réclusion criminelle à perpétuité contre Jonathann Daval accusé d'avoir tué sa compagne Alexia. Lors de ce procès ultra-médiatique, l'informaticien de 36 ans a reconnu les faits. Le verdict "devrait intervenir (samedi) en fin d'après-midi ou début de soirée", selon le président de la cour d'assises, Matthieu Husson. Suivez notre direct.

Réquisitoire sévère. L'avocat général Emmanuel Dupic a prononcé un réquisitoire sévère contre ce qu'il considère comme l'incarnation d'un féminicide. "Jonathann Daval est un manipulateur, dans la toute puissance, qui a tué sa femme parce qu'elle voulait le quitter", a-t-il ajouté.

Jonathann Daval encourt la réclusion criminelle à perpétuité. "Je n'ai plus d'avenir (...) Je dois payer pour les actes que j'ai commis", a déclaré l'informaticien de 36 ans, qui a reconnu pendant son procès avoir tué intentionnellement son épouse. Les trois avocats de la défense ont d'ores et déjà annoncé qu'ils entendaient plaider l'homicide volontaire. Vendredi, les parties civiles ont réclamé une "peine à la hauteur" des "souffrances" endurées par les proches d'Alexia, a plaidé l'un de leurs avocats, Gilles-Jean Portejoie.

Le verdict attendu en fin de journée. Au terme de six jours d'audience – un de plus que les cinq prévus, tant les débats ont été nourris –, la cour se retirera pour délibérer. Il faudra vraisemblablement plusieurs heures pour que les trois magistrats professionnels et les six jurés, cinq femmes et un homme, se forgent une intime conviction sur ce dossier hors norme.

Des pistes non retenues. Les parties civiles ont également insisté toute la semaine sur des pistes pourtant non retenues à l'issue de l'instruction et que les experts ont été incapables de confirmer au procès : la "profanation" sexuelle post-mortem du corps d'Alexia par Jonathann, qui lui aurait de surcroît administré à son insu des médicaments à plusieurs reprises. L'accusé pourrait prendre également une dernière fois la parole à l'issue des réquisitions et après les trois avocats de la défense.