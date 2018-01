Cannabis : des amendes au lieu de peines de prison

Les consommateurs de cannabis pourront-ils bientôt éviter la case tribunal ? C'est en tout cas ce que préconise le rapport parlementaire de deux députés. Jusqu'à présent, les fautifs risquent un an de prison et 3 750 euros d'amende. Mais dans les faits, sur les 140 000 personnes interpellées chaque année, seuls 20% écopent d'une condamnation. Les autres font l'objet d'un simple rappel ou d'un stage de sensibilisation.

Amendes allant de 150 à 200 euros

Le rapport propose donc d'alléger les sanctions. Les consommateurs seraient paisibles d'une amende allant de 150 à 200 euros, et cela concernerait toutes les drogues dures et douces. Objectif affiché : désengorger les tribunaux et soulager les policiers des procédures fastidieuses. Une simple amende : Emmanuel Macron s'y était engagé pendant la campagne présidentielle. Le président devra trancher sur un sujet qui divise et la classe politique et l'opinion publique.