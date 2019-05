Affaire Sophie Toscan du Plantier : le suspect jugé à Paris 22 ans après

En 1996, Sophie Toscan du Plantier était violemment assassinée en Irlande. Une enquête jamais close, avec un seul suspect, son voisin Ian Bailey, jamais poursuivi faute de preuves d'après la justice irlandaise. Mais la justice française porte un autre regard sur l'affaire et va juger Ian Bailey, à partir de lundi 27 mai, pour homicide volontaire. Un procès très attendu par les proches de la victime, dont son fils.

L'Irlande a toujours refusé l'extradition

Ian Bailey, lui, a toujours nié les faits, depuis quasiment 23 ans, même s'il lui est arrivé de passer aux aveux dans des moments d'ébriété. Aujourd'hui vendeur de pizzas sur les marchés, il n'assistera pas à son procès à Paris, et ses avocats non plus. En cas de condamnation, la justice française devrait demander l'extradition de Ian Bailey, mais jusqu'à ce jour, l'Irlande a toujours rejeté ces demandes.

Le JT

Les autres sujets du JT