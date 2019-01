Affaire Nissan : Carlos Ghosn nie les faits qui lui sont reprochés

Carlos Ghosn a obtenu une audience publique devant la justice japonaise, mardi 8 janvier. "La comparution s'est terminée il y a quelques heures. Il y avait seulement 42 places à l'intérieur de la salle d'audience, il y a donc eu un tirage au sort pour voir un Carlos Ghosn qui était arrivé très tôt le matin", indique Arnauld Miguet, l’envoyé spécial de France 2 à Tokyo (Japon.)

"Carlos Ghosn a rappelé tout son amour pour la société Nissan qu'il avait contribué à redresser et dit avoir agi toujours en toute honnêteté. En d'autres termes, il conteste sa détention, il conteste son incarcération. Ce en quoi le juge lui a répondu qu'il y avait des risques de fuite s'il était libéré et de destruction de preuves", explique Arnauld Miguet. Cette audience avait une valeur plus symbolique qu'autre chose. Pour l'heure, Carlos Ghosn est de retour dans sa cellule au centre de détention de Tokyo.

