Commerce : la fin des épiceries de quartier

Il est l'allié des noctambules affamés, le dépanneur des étourdis. L'épicerie de quartier faisait recette dans les années 1980, mais aujourd'hui, les clients sont de plus en plus rares. L'épicier du coin est une institution en péril face à la concurrence de la grande distribution. Depuis une loi de 2008 qui favorise leur implantation en ville, le nombre de supérettes a bondi de 40%, 110% à Paris, avec des horaires de plus en plus extensibles.

Des prix trop élevés

Nous avons comparé les étiquettes. Entre un épicier de quartier et la supérette la plus proche, le même paquet de spaghettis coûte 2,5 fois plus cher à l'épicerie, le pack d'eau gazeuse deux fois plus cher, une tablette de chocolat 1,5 fois. La bataille est inégale selon les épiciers qui n'achètent pas en gros, du moins pas autant que les supérettes. Sur les 35 000 épiceries de France, seule la moitié sont encore tenues par des indépendants.

