Walt Disney : Mickey, la plus célèbre des souris, fête ses 92 ans

Il y a 92 ans, il pointait le bout de son museau : le public découvrait Mickey dans le film Steamboat Willie. Une souris qui surprend, car Walt Disney lui donne une voix, et pas n'importe laquelle : la sienne. Par souci d'économie, il la double lui-même. C'est la première fois qu'il y a du son dans un cartoon ; fini les dessins animés muets. Mickey devait s'appeler Mortimer et avoir des cheveux, mais, sur les conseils de sa femme, Walt Disney l'appelle Mickey et le dote d'oreilles rondes.

Une industrie prospère

En 1934, dans La Fanfare, il peaufine son image avec des couleurs éclatantes. Illustration parfaite dans Fantasia, en 1940, avec une beauté des images et une qualité sonore d'exception. Produits dérivés, parcs d'attractions, clubs pour enfants, ou encore un journal français depuis 1934... Mickey, c'est aussi une industrie prospère. La souris est toujours sous les projecteurs en 2020, avec la BD Mickey et la terre des anciens.