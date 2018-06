VIDEO. On vous présente Trix, la première tyrannosaure rex à s'installer en France (et vous pouvez lui rendre visite)

Soixante-sept millions d'années et (presque) toutes ses dents. Trix, une tyrannosaure rex découverte en 2013 aux Etats-Unis, débarque au Muséum d'histoire naturelle, à Paris, à partir du mercredi 6 juin. "Douze mètres cinquante de haut, huit tonnes de son vivant, 250 os, 80 dents, belle bête, contemple Bruno David, paléontologue et président de l'institution. Son crâne totalement original et parfaitement préservé en fait l'un des deux plus beaux tyrannosaures au monde qu'on ait jamais découverts."

C'est la première fois qu'il y a un tyrannosaure qui pose ses pattes sur le sol français. Bruno David, paléontologue à franceinfo

Le squelette de Trix est monté dans une attitude quasiment bondissante. Comme si elle était prête à sauter sur le visiteur, qui se retrouve happé par une mâchoire ouverte à hauteur d'homme. "Et si l'on est très attentif, on peut voir que cette tyrannosaure a été attaquée par un autre tyrannosaure et qu'elle a des traces de morsures sur sa mâchoire, explique Bruno David. Quand on est face à l'animal, face au crâne, on imagine les yeux. On les voit très très bien sous les deux bourrelets qui sont sous le sommet du crâne, où il y avait ses sourcils en quelque sorte."

Personne ne sait comment Trix est morte

L'impressionnant squelette doit rester tout l'été en France, au cœur de l'imposante nef de la galerie de Minéralogie et de Géologie du Jardin des plantes. Il rejoindra ensuite son pays d'adoption, les Pays-Bas. C'est une équipe néerlandaise qui avait exhumé le dinosaure en 2013 et effectué de nombreuses recherches à son sujet. Reste un mystère : personne ne sait comment Trix est morte...