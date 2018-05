VIDEO. Et si Jay Z était finalement célèbre grâce à sa prof d'anglais ?

Avant d’être Jay Z, Shawn Carter était un enfant presque comme les autres. "J’avais une prof quand j’étais au collège. Elle s’appelait Mme Lowden et j’adorais ses cours", explique Jay Z. Renee Rosenblum-Lowden enseignait l’anglais au célèbre rappeur quand il n’était encore qu’un collégien. Elle se souvient d’un garçon gentil, très intelligent, réservé et peu souriant. "C’était quand son père l’avait abandonné.", précise-t-elle. Et Jay Z ne l’a pas oubliée non plus. En effet, c’est même elle qui aurait fait naître son amour des mots. "Parce que je lisais le dictionnaire et grâce à mon amour des mots, on s’est compris.", raconte Jay Z.

"Chaque célébrité a un professeur qui l’a probablement marquée et j’aimerais que tous leur donnent autant d’importance que Jay Z", confie Mme Lowden, flattée et heureuse de l’intérêt que l'artiste lui accorde. Et la passion pour la langue anglaise n’est pas la seule chose que Renee Rosenblum-Lowden a transmis à son élève. Pour elle, il est important qu'ils trouvent une espèce de "refuge" au sein de leur classe. "Alors là, ils apprennent plein de choses, estime-t-elle. Je pense que c’est ce qui s’est passé avec Jay Z", poursuit Renee Rosenblum-Lowden.

En effet, seulement âgé de 11 ans, Shawn Carter était déjà un très bon lecteur, selon les dires de sa professeur. "Il lisait aussi bien qu’un élève de terminale, raconte-t-elle. Je me rappelle lui avoir dit, et il en parle beaucoup : 'Tu es intelligent. Tu as intérêt à en faire quelque chose.' C’est pour ça qu’il est célèbre“, s’amuse Renee Rosenblum-Lowde.