VIDEO. Cheffe d'orchestre, Uèle Lamore mêle les genres

Entourée de trompettes, de violoncelles, de pianos ou encore de bassons, Uèle Lamore donne le tempo. La cheffe d'orchestre manie avec application sa baguette pour diriger une troupe de musiciens attentifs. Un œil sur sa partition, l'autre sur les interprètes, elle fait preuve d'une concentration extrême pour coordonner le jeu des concertistes.

C'est un peu par hasard que la musicienne de 25 ans est devenue la clé de voûte des orchestres. Musicienne dès le plus jeune âge, elle a reçu des cours de direction orchestrale et s'est rapidement entichée de cette discipline. Elle explique que ce métier n'est pas seulement de la supervision musicale, c'est également de la gestion d'hommes et de femmes. "Il faut arriver à trouver une espèce d'harmonie entre les personnes, aussi bien musicalement que psychologiquement", souligne-t-elle avant d'ajouter : "L'harmonie, c'est vraiment ce qui se passe entre les pauses de musique, quand tu vas parler aux musiciens, quand tu vas leur expliquer ta vision." La cheffe d'orchestre tient à connaître personnellement chaque concertiste pour générer cette cohésion.

Une musique nouvelle

En 2017, Uèle Lamore a créé sa propre formation : l'Orchestre Orage. De cet orchestre émane des sonorités classiques mais également des musiques plus actuelles. La cheffe d'orchestre a établi un trait d'union entre les différents genres musicaux qui l'animent pour ainsi former un ensemble nouveau où résonnent les sons des cuivres, des bois, des cordes et de l'électronique.

Avant-garde dans son domaine, Uèle Lamore souhaite que sa discipline ne soit pas réservée qu'aux hommes. "J'espère vraiment qu'il y ait des petites filles qui me voient et qui voient qu'elles peuvent complètement être cheffe d'orchestre", explique-t-elle.

En 2016, en France, il n'y avait que 21 femmes cheffes d'orchestre pour 586 hommes.