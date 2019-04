VIDEO. Angèle, rap belge, l'engagement des artistes… Les propos qui lassent Roméo Elvis

Est-ce que tu es jaloux de ta petite sœur Angèle ?

Il n'y a aucune rivalité fraternelle. Sa sœur Angèle a connu une ascension fulgurante, notamment grâce à son premier album "Brol" qui a été certifié disque de platine deux mois après sa sortie. Ce succès retentissant n'a pourtant pas rendu jaloux Roméo Elvis qui est plus que satisfait de voir sa jeune sœur "remplir tous les Zénith de France."

Toi, tu ne fais pas du "rap de cité"...

"Le rap s'est tellement démocratisé qu'on ne se rend pas compte mais tous les genres d'individus font du rap", remarque le chanteur belge. Il y a quelques années, seules les personnes issues de milieux populaires étaient légitimes à faire du rap mais cette époque est révolue selon lui. Bien qu'il soit originaire d'un milieu aisé, Roméo Elvis ne joue pas un rôle, il ne s'accapare aucun style qui ne lui correspondrait pas.

Vous êtes rappeur, vous êtes engagé ?

"On n'est pas obligé de rapper politique", assure l'artiste. Pourtant, il prend conscience qu'il peut avoir une influence sur son public et reconnaît qu'il s'est un peu plus "positionné" dans son dernier album. "Je rêve d'un monde meilleur, je suis un peu idéaliste", soutient-il.

Le rap en Belgique, qu'est-ce que ça fait ?

Roméo Elvis compte parmi les nombreux rappeurs belges qui se sont fait connaître dernièrement. Pourtant, il n'aime pas être classé dans la catégorie "rap belge" qui se différencie peu du rap français selon lui. "Ça c'est un truc qui rabaisse un petit peu et qui catégorise", déplore le chanteur.