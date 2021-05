"La vie d'Adèle"

C'était il y a 8 ans. "La vie d'Adèle", qui lui a valu une palme d'or au festival de Cannes, sortait au cinéma. Un véritable tournant dans la carrière d'Adèle Exarchopoulos - une des protagonistes du film - et dans sa perception du cinéma. "Encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, c'est grâce à toi que j'ai dit ça à telle personne. Et c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire que des fois quand tu sors d'une salle de cinéma, au-delà de l'expérience, ça peut te donner envie de pardonner, ça peut te donner envie d'aimer, et c'est vrai que "La vie d'Adèle", ça a eu cet impact-là", confie l'actrice. Ce fut aussi l'occasion pour elle d'apprendre à faire du cinéma autrement. "Ça m'a vraiment appris une vision du cinéma où il n'y a pas de marques au sol, pas de limitation de temps, pas de limitation de texte, où c'est quelque chose qui est extrêmement dans le partage, dans l'endurance, dans la dévotion", ajoute-t-elle.

Sa collaboration avec Sean Penn

Un autre moment qui a changé la vie d'Adèle Exarchopoulos : sa rencontre avec l'acteur et réalisateur américain Sean Penn qui lui a proposé de participer à un de ses films. "Ça m'a beaucoup appris, c'était une expérience américaine aussi où d'un coup, tout est anticipé (...) Et du coup, t'as le temps de travailler vraiment quand t'arrives, d'être libre", explique la comédienne.

Ses cours d'impro à Fleury-Mérogis, une "leçon d'humanité"

Pour son rôle d'Anna, une jeune femme incarcérée, dans le film "Éperdument", Adèle a suivi des cours d'improvisation à Fleury-Mérogis. Une expérience "vertigineuse" et marquante pour l'actrice qu'elle considère comme "une grande leçon d'humanité". "C'était quand même une grande leçon de cinéma d'arriver à trouver des gens sans égo, qui arrivaient à être extrêmement vrais, dans une situation qui leur était pas forcément arrivée, mais qui étaient incapables de tricher", raconte-t-elle.