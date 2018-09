VIDEO. Acteur atypique, radical… Qui est Joaquim Phoenix ?

Engagé très tôt

Joaquin Phoenix, de son vrai nom Joaquin Bottom, naît en 1974 à Porto Rico. Avec sa famille, il grandit au sein de la secte des Enfants de Dieu. À 3 ans, il est choqué par des poissons qui agonisent et décide de devenir vegan. Un an plus tard, il souhaite qu’on l’appelle "Leaf" (comprenez "Feuille") afin d’être en accord avec les prénoms de ses frères et sœurs : Rain, River et Summer. La même année, sa famille quitte la secte des Enfants de Dieu et décide de changer de nom. Les Bottom deviennent alors les Phoenix.

C’est à 12 ans qu’il effectue ses premières connexions avec le monde du cinéma en apparaissant dans des pubs, des séries et un premier film, Cap sur les étoiles. Le 31 octobre 1993, il est témoin de la mort de son frère, River, acteur, victime d’une overdose à la sortie d’une boîte de nuit.

Un acteur à convictions

Joaquin Phoenix poursuit sa carrière tout en assumant ses convictions personnelles. Ainsi, en 1997, il refuse de poser avec des chaussures en cuir lors d’un shooting photo. "Je suis vegan presque depuis toujours et je n’utilise pas de produits issus des animaux, je n’utilise pas de cuir." Depuis 2008, il participe régulièrement à des campagne de l’association Peta contre les mauvais traitements infligés aux animaux.