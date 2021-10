Vente aux enchères : 11 œuvres de Picasso vendues pour plus de 100 millions de dollars

À Las Vegas (États-Unis), 11 œuvres de Pablo Picasso ont été mises aux enchères pour plus de 100 millions de dollars. Elles ont toutes trouvé acheteur, notamment le célèbre tableau "Femme au béret rouge orange".

Œuvre phare de Pablo Picasso, le portrait de la Femme au béret rouge-orange s’est arraché à 35 millions de dollars lors d’une vente aux enchères de la maison Sotheby’s à Las Vegas (États-Unis), dimanche 24 octobre. En tout, onze tableaux du peintre ont été vendus pour 109 millions de dollars. En mai, une autre de ses œuvres, Femme assise près d’une fenêtre, réalisée dans les années 1930, avait déjà été vendue 103 millions de dollars. Cinq toiles du peintre ont déjà franchi ce seuil des 100 millions.

Un artiste prolifique

Le record est détenu par Les femmes d’Alger, vendue 160 millions de dollars en 2015. Alors, pourquoi autant de ventes ? Picasso fut l’un des artistes les plus prolifiques de tous les temps, avec pas moins de 14 000 toiles et 34 000 illustrations. Chaque année, plusieurs centaines de ses œuvres passent aux enchères et sa cote ne cesse de grimper d’une vente à l’autre.