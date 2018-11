Tunisie : il faut sauver Carthage, menacée par les promoteurs

Dans le golfe de Tunis, en Tunisie, Carthage est l'un des sites antiques les plus précieux au monde. Du haut de ses 3 000 ans d'histoire, la cité est aujourd'hui menacée. Au-dessus de citernes romaines, on trouve aujourd'hui une villa luxueuse, et des colonnes antiques cernées par un lotissement. L'urbanisation engloutit peu à peu les ruines millénaires. Selon l'archéologue Abdelmajid Ennabli, certains monuments de ce site classé au patrimoine mondial de l'Unesco sont en danger. Un cirque antique parmi les plus grands au monde est bordé de maisons.

Des constructions illégales

Il est pourtant illégal de construire dans la zone, la mairie souhaite sauver Carthage à tout prix. Une trentaine de résidences illicites et même un nouveau chantier se dressent sous les yeux du maire adjoint en colère. Aux contrôles insuffisants et aux propriétaires peu scrupuleux s'ajoute la difficulté de construire des villas achetées. En sept ans, une quarantaine de maisons ont été détruites. Un plan de préservation est prévu, un enjeu majeur pour l'un des principaux sites touristiques du pays.

