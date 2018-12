Toutankhamon, une exposition exceptionnelle en avant-première

La phrase est restée comme le fantasme absolu des explorateurs. Lorsque le millionnaire Lord Carnarvon pose cette question à Howard Carter qui vient de percer un mur : "Carter, vous voyez quelque chose ?" "Oui, des merveilles", lui a-t-il répondu. Ce 4 novembre 1922, dans la Vallée des rois en Égypte, les deux Britanniques trouvent la tombe de Toutankhamon, à ce jour, la plus grande découverte archéologique de tous les temps.

Déjà 30 000 billets vendus

Près d'un siècle plus tard, à l'occasion du centenaire de l'événement, une exposition hors-norme a débuté à Los Angeles. Une partie du trésor est là, incarné par le lit en or du jeune pharaon et son mobilier d'une précision et d'une modernité déconcertante, malgré ses 3 300 ans d'âge. C'est la première fois que l'Égypte accepte d'envoyer hors de ses frontières 150 objets de Toutankhamon. L'exposition arrive en France dès le mois de mars. Plus de 30 000 billets ont déjà été vendus.