VIDEO. Cette Vénus de la préhistoire a révolutionné l'art du XXe siècle

Les statues de Vénus ne datent pas de l'Empire romain. Des sculpteurs de la préhistoire sculptaient eux aussi des femmes aux formes rondes, symboles de fertilité et de sensualité. Une de ces Vénus a ensuite inspiré et révolutionné l'art au début du XXe siècle. Matisse, Giacometti et Picasso seront, entre autres, fascinés par cet art venu du fond des âges. Dès la fin du XIXe siècle, la préhistoire est à la mode et on s'intéresse à ces ancêtres qui nous ressemblent.

L'obsession de Picasso

En 1922, dans une grotte de Haute-Garonne, la sculpture féminine et ronde est découverte. Elle passionnera les artistes de l'époque qui iront de leur version. "Elle est à la fois extraordinairement étrange, avec ses énormes formes et sa fécondité mystérieuse, elle n'a pas de visage. Et en même temps, elle nous parle de nous", décrypte Rémi Labrusse, commissaire de l'exposition "Préhistoire, une énigme moderne". Pour Picasso, la Vénus deviendra une obsession.

L'exposition "Préhistoire, une énigme moderne", a lieu au Centre Pompidou (Paris) du 8 mai au 16 septembre.

