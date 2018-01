VIDEO. Colonel de l'armée chinoise, chorégraphe renommée, figure de la communauté LGBT et star de la télé : qui est Jin Xing ?

"Je suis en accord avec moi-même. J’ai toujours été heureuse. Même quand j’étais un garçon." Jin Xing, qui signifie "étoile dorée" en mandarin, est une chorégraphe renommée et une superstar de la télé chinoise. Bien que défendant des valeurs familiales traditionnelles, elle est aussi une figure de la communauté LGBT dans son pays. Son succès est également reconnu à l’international, à tel point qu’on la compare à Oprah Winfrey.

Elle découvre la danse classique à 6 ans

Née garçon en 1967 dans le nord-est de la Chine, elle est issue d’une famille d’origine coréenne. A 6 ans, elle assiste pour la première fois à un spectacle de danse classique. Pour elle, c’est une révélation. Trois ans plus tard, elle quitte sa famille pour rejoindre la troupe de danse de l’armée. Son talent paye. En 1984, alors âgée de 17 ans, elle devient championne de danse en Chine.

Après dix années de formation militaire, elle décroche une bourse et part étudier la danse à New York, aux côtés notamment du célèbre Merce Cunningham. En 1993, l’armée chinoise l’élève au rang de colonel.

La même année, elle rentre en Chine pour subir une opération de réassignement sexuel et ainsi "renaître dans son pays" : "A l’adolescence, j’ai vécu un coming-out émotionnel : j’étais attiré par les hommes depuis toujours. Mais je ne me reconnaissais pas en tant que gay. (…) J’ai réalisé que j’avais une sensation très forte, comme celle que j’avais ressentie à 6 ans : je devrais être une femme", confiait-elle en 1999. Elle devient ainsi l’une des premières transgenres de son pays. "Ça m’a pris vingt ans pour savoir qui j’étais vraiment. Et puis, j’ai décidé que je voulais être moi-même. Evidemment, il faut être sûr, il y a eu les traitements médicaux, les opérations. Mais ce qu’il y a de plus difficile, c’est le tabou sociétal : vous êtes un homme qui devient une femme." déclarait-elle en 2004.

"The Jin Xing Show", sa propre émission

Elle poursuit sa passion en créant en 1999 la première compagnie de danse indépendante de Chine, avec laquelle elle parcourt le monde. Sa transidentité inspire ses spectacles : "Dans mes chorégraphies, les questions de sexe n’interviennent pratiquement pas. Certaines pièces pourraient être entièrement dansées par des hommes ou par des femmes indifféremment."

Côté vie familiale, Jin Xing adopte un premier enfant en 2000. Deux autres suivront les années suivantes. Cinq ans plus tard, elle épouse Heinz-Gerd Oidtmann, un homme d’affaires allemand rencontré dans un avion.

Un nouveau volet s’ajoute à sa carrière hors du commun en 2015. Elle se voit confier son propre talk-show à la télévision chinoise. Intitulée "The Jin Xing Show", son émission rassemble chaque semaine 100 millions de téléspectateurs. En parallèle, elle travaille avec l’opéra de Shanghai, dont elle est la chorégraphe et la directrice artistique la plus renommée.

Jin Xing se dit très "fière" de son parcours et de qui elle est : "Tout ce que j’ai fait, je l’ai décidé. A partir du moment où j’ai pris ma vie en main, personne ne m’a plus obligée à faire quoi que ce soit."