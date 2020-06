Nord : de la danse pour les pensionnaires d'un Ehpad

Un moment pour souffler, après tant d'épreuves. Les Ehpad auront vécu des mois très difficiles, avec la mort de milliers de pensionnaires à cause du coronavirus et un confinement extrêmement strict, presque coupé du monde. Pour tourner cette page, un danseur et un accordéoniste ont rendu visite à un établissement de Roubaix, dans le Nord. Sur la musique, Sylvain Groud improvise, pour le plus grand bonheur des pensionnaires.

"Réaliser ensemble la force de la fragilité"

"Comme je n'ai pas de visite, personnellement, voir du monde extérieur, cela fait vraiment du bien", confirme une résidente. Pour le chorégraphe, c'est un moment de partage rare, hors du temps. "Depuis ce confinement, il y avait une grande remise en cause, une profonde réflexion de ce que c'est que danser, à quoi cela sert. Et quand je suis là, avec eux, c'est une partie de la réponse. C'est être avec, c'est réaliser ensemble la force de la fragilité, de la sensibilité", estime Sylvain Groud.

