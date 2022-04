La créatrice Isabel Toledo à l'honneur pour les 20 ans de l'école américaine d'art et de design de Lacoste

Le robe jaune que portait Michelle Obama lors de l'investiture de son mari, Barack Obama était signée Isabel Toledo. Cette styliste américaine d'origine cubaine qui vivait à New York est décédée d'un cancer du sein il y a trois ans. Son mari, l'artiste et illustrateur de mode Ruben Toledo, a travaillé avec elle pendant plus de 40 ans. Leur collaboration a été immortalisée par les plus grands photographes comme le baiser de Karl Lagerfeld.

Je connaissais très bien tous ces photographes. On était très proches. C'était de bons amis même les plus célèbres. Ruben Toledo Illustrateur de mode

Un hommage pour la première fois en France

Aujourd'hui, A Love letter est la première exposition posthume de l'oeuvre de la créatrice et un hommage rendu au pouvoir émotionnel inhérent à ses vêtements. L'occasion de retracer l'histoire de ce couple d'artistes immigrés cubains. C'est le SCAD Lacoste installé dans le Lubéron qui l'accueille. Cette école en art et design qui célèbre son 20e anniversaire présente des pièces uniques, des robes issues de la collection privée du couple.

Le SCAD forme les créateurs de demain

Niché au cœur du Luberon, Lacoste dans le Vaucluse accueille depuis 2002, le Savannah College of Art and Design (SCAD), l'une des plus prestigieuses écoles d'art et de design. 80 étudiants viennent étudier dans ce charmant village de 400 âmes où l’université a acquis une cinquantaine de bâtiments historiques qu’elle a rénovés, sans toutefois dénaturer le patrimoine. Le campus provençal affiche une belle longévité puisqu’il fête cette année ses 20 bougies.

L'établissement compte 99 % de taux d'emplois dans les 6 mois après l'obtention du diplôme se félicite son directeur.

Aux derniers Oscars, il y avait plus de 150 étudiants aux génériques des films qui étaient primés. Cedric Maros Directeur de SCAD France "Savannah College of Art and Design"

Pendant un an, des étudiants en photographie, publicité, architecture ou encore cinéma viennent s'imprégner de la culture française. Le Scad forme les créateurs de demain.

L'exposition hommage à Isabel Toledo "A Love letter" est ouverte à tout le public du 12 avril au 10 juin 2022 - Entrée libre