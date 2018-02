Kimiko Nishimoto, \"Insta-mamy\", est une star d’Instagram de 89 ans

La passion n’a pas d’âge. Le talent et le succès non plus. L’histoire de Kimiko Nishimoto en est un bon exemple. Cette Japonaise de 89 ans a décidé de vivre avec son temps. Celle que l’on peut surnommer "Insta-mamy" se consacre à la photo, et publie ses productions sur le célèbre réseau de partage de clichés Instagram.

"Prendre des photos tant que je suis en vie"

"Vous pouvez prendre des photos, qu’importe l’âge que vous avez. Où que vous soyez, dans votre maison, à l’extérieur ou dans votre lit, vous pouvez le faire. C’est ça, le bon côté de la photo", explique-t-elle. Une philosophie qui lui réussit : celle qui a commencé la photo à l’âge de 72 ans est une star d’Instagram, où elle a rassemblé pas moins de 41 000 followers en l’espace de seulement deux mois. Elle a même exposé ses œuvres dans une galerie à Tokyo. "Je veux prendre des photos tant que je suis en vie. Même si je suis clouée au lit, je veux avoir mon appareil entre les mains", déclare-t-elle.