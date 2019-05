Fini la triche : non, vous n'avez pas le droit d'additionner les cartes "+2" et "+4" au Uno

C'est un débat sans fin des parties de Uno : peut-on poser une carte "+4" sur une "+2" (et inversement) ? La règle est désormais claire. Le compte Twitter officiel du célèbre jeu a répondu à cette question essentielle, samedi 4 mai. "Si quelqu'un pose une carte '+4', vous devez piocher 4 cartes et passer votre tour, écrit Uno. Vous ne pouvez pas poser un '+2' pour faire piocher 6 cartes au prochain joueur."

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h