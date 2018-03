Italie : la "mamma" des pâtes ravit les papilles des touristes

C'est un village qui ne figure dans aucun guide. Perché sur sa colline, le petit bourg de Palombara Sabina (Italie) vit dans la tranquillité, à une heure de Rome et des foules de touristes. Mais depuis l'été dernier, par petits groupes, ils viennent du monde entier pour se rendre ici, chez la nonna Nerina, la grand-mère la plus célèbre de la région. Elle accueille des Américains, des Australiens ou des Canadiens, comme ses propres petits-enfants. En cuisine, elle leur apprend à confectionner la pasta, les pâtes fraîches.

Transmettre la recette à travers le temps

Et comme à 82 ans, la mamie pasta ne parle pas anglais, c'est Chiara, sa petite-fille, qui enseigne comment confectionner les raviolis aux épinards ou les cannellonis maison. Et c'est rassemblés autour de la table de la cuisine de la nonna que ces jeunes, habitués des fast foods et des hamburgers, découvrent le cœur de la gastronomie italienne. Nonna Nerina se met ensuite aux fourneaux. Et comme dans les familles nombreuses d'antan, tout le monde se met à table pour un repas unique. Et la mamie pasta n'en revient pas de son succès. Ses visiteurs d'un jour sont de plus en plus nombreux.

