"Guerre" de Céline : le manuscrit retrouvé de manière providentielle sort chez Gallimard, après un long travail d'orfèvre

La prestigieuse maison d'édition Gallimard publie ce jeudi 5 mai 2022 dans sa classique collection Blanche le roman "Guerre" de Louis-Ferdinand Céline. Une oeuvre perdue puis réapparue de manière énigmatique. Le livre de quelque 150 pages comprend illustrations et annexes. La galerie Gallimard consacre également une exposition à ces Manuscrits retrouvés avec Alban Cerisier en commissaire. À voir du 6 mai au 16 juillet 2022.

Une photo prise le 3 mai 2022 montre des extraits encadrés de la correspondance de l'écrivain français Louis-Ferdinand Celine (portrait) exposés à la galerie Gallimard lors de l'exposition intitulée "Celine, manuscrits retrouvés" à Paris. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

L'histoire du manuscrit

Ce livre, écrit probablement en 1934, est resté dix ans dans les archives du romancier, dans son appartement du quartier de Montmartre. En juin 1944, sentant le vent tourner, ce collaborationniste quitte Paris dans la précipitation. Direction l'Allemagne, où il n'a pas la possibilité d'emporter ses inédits. Des résistants s'emparent de ces 6 000 feuillets. Leur sort reste inconnu pendant une soixantaine d'années, jusqu'à ce qu'ils soient donnés à un ancien journaliste, Jean-Pierre Thibaudat, qui contacte les ayants droit.

Ceux-ci, l'avocat François Gibault et une autre proche de l'épouse de Céline, Véronique Robert-Chovin, n'ont pas voulu travailler avec lui. Et Jean-Pierre Thibaudat n'a pas eu d'autre choix que de remettre les manuscrits à la police, comme le racontait à Europe 1 mardi son avocat, Emmanuel Pierrat. Gallimard se montre immédiatement déterminé à publier ces inédits avant que toute l'oeuvre de Céline ne tombe dans le domaine public, en 2032. "Le travail doit être mené de façon très scrupuleuse", dit alors le PDG de la maison d'édition, Antoine Gallimard.

Une femme tient un exemplaire du roman "Guerre" de l'écrivain français Louis-Ferdinand Céline, deux jours avant sa sortie, à la galerie Gallimard lors de l'exposition intitulée "Céline, manuscrits retrouvés", le 3 mai 2022 à Paris (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

Un travail d'orfèvre

Le roman "a été transcrit d'après un manuscrit de premier jet, le seul connu. (...) Le texte présenté ici en restitue le dernier état de rédaction", écrit dans une "note sur l'édition" l'historien Pascal Fouché. "Céline écrit beaucoup en abrégé. Avec l'habitude, on arrive à déchiffrer, mais il rature, réécrit entre les lignes, et ce sont souvent des petits ajouts qui sont très difficiles voire impossibles à lire", explique-t-il à l'AFP. Certains mots ou passages sont donc entre crochets.

"C'est écrit très vite, au fil de la plume. Il laisse des blancs, il y a des répétitions, il y a des maladresses qu'il aurait forcément corrigées à la relecture. Il n'y a pas de ponctuation ou très peu. Il n'y a pas de paragraphes", ajoute-t-il. Gallimard en a ajouté, conformément aux habitudes de l'écrivain, plutôt que de retranscrire ad litteram le flot continu du premier jet. Dans le contenu, le romancier tenait une ébauche très réussie. Pourquoi ne l'a-t-il jamais publiée lui-même? "On ne peut faire que des hypothèses", d'après Pascal Fouché.

La presse salue unanimement l'événement. "La fin d'un mystère, la découverte d'un grand texte", selon Le Point. "Un texte bref, vif, tragique et lubrique, à ranger à côté des chefs-d'oeuvre de l'écrivain" et "un miracle", d'après Le Monde. "A couper le souffle", estime Le Journal du dimanche. Dans la plus pure tradition du roman célinien, sombre, nerveux et cru, Guerre s'ouvre avec le réveil du brigadier Ferdinand, 20 ans, miraculeusement en vie sur le champ de bataille à Poelkappelle (Belgique), une nuit de 1915.

Cette photographie prise le 10 août 2021 montre des manuscrits de l'auteur français Louis-Ferdinand Céline récemment découverts dans un cabinet d'avocats à Paris. (NICOLAS BOVE / AFP)

L'écrivain de "1932-1936"

L'écrivain raconte comment un soldat anglais le sauve, puis sa convalescence non loin du front à Peurdu-sur-la-Lys (dans la réalité Hazebrouck, en France), et enfin un départ précipité pour l'Angleterre. Le séjour outre-Manche sera le sujet d'un autre inédit, plus long, Londres, à paraître à l'automne. Guerre a été écrit vraisemblablement en 1934, peu après le scandale du premier roman de Céline, Voyage au bout de la nuit (1932).

Le tournant antisémite, dont l'écrivain ne se repentira jamais, date de 1937, avec la publication du pamphlet Bagatelles pour un massacre. Fin 2017, Gallimard annonçait la publication de ce pamphlet et ses semblables, avec appareil critique. Le projet a fait long feu, faute des "conditions méthodologiques et mémorielles (...) pour l'envisager sereinement", selon le PDG Antoine Gallimard.

Maintenant que cette polémique s'est tassée, la réapparition de Guerre et Londres permet de célébrer une oeuvre capitale de la littérature française du XXe siècle. "Ces manuscrits arrivent à point nommé ou par une divine surprise, comme vous voulez, pour que Céline redevienne un écrivain: celui qui importe, de 1932-1936", estime Philippe Roussin, chercheur spécialiste de Céline interrogé par l'AFP.

Une photo prise le 3 mai 2022 montre un feuillet encadré d'un manuscrit original du roman "Guerre" de l'écrivain français Louis-Ferdinand Céline présenté à la galerie Gallimard lors de l'exposition intitulée "Céline, manuscrits retrouvés" à Paris. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

"J'ai attrapé la guerre dans ma tête"

Le pamphlétaire fait l'unanimité contre lui. Mais le romancier, qu'on aime ou non sa verve populaire, occupe une place de choix dans l'histoire du genre, pour avoir fait voler en éclats la littérature bourgeoise, la narration et le style conventionnels, en traduisant l'angoisse de l'entre-deux-guerres. Montrer son traumatisme de "poilu", grièvement blessé, et sa frénésie créative des années 30 est le parti pris de l'exposition qui s'ouvre jeudi à la Galerie Gallimard, Céline, les manuscrits retrouvés.

Dans la galerie Gallimard, des feuillets sont sous cadre, dont le premier de Guerre, qui se termine par ce qui devrait devenir une citation culte de Céline, emblématique du martèlement obsessionnel du canon dans le récit: "J'ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête." "Il y a des scènes d'anthologie, et cette présence constante de la mort, de l'horreur des combats que nous rappelle aujourd'hui la guerre en Ukraine, mais aussi du sexe... Pour un premier jet, le texte est extrêmement fort", affirme à l'AFP l'historien Pascal Fouché, qui a établi l'édition.

Autre citation, gravée sur un mur : "Ils les ont brûlés, trois manuscrits presque, les justiciers épurateurs ravageurs !" Celle-là, d'un Céline qui enrageait d'avoir perdu le fruit de son travail, déforme la réalité. Le bon état de conservation des manuscrits au siècle suivant le prouve.