VIDEO. Gad Elmaleh se fait bannir d'un cabaret de Montréal après de nouvelles accusations de plagiat

Au Québec les blagues de Gad Elmaleh ne passent pas. La chaîne YouTube #CopyComic a sorti lundi 28 janvier une nouvelle vidéo montrant des cas de plagiat commis par l'humoriste. Des plaisanteries volées à des Américains, des Français ou des Québecquois. A tel point que le Bordel Comedy Club à Montréal (Canada) ne veut plus le recevoir, ni même le voir. "Il ne reviendra plus. Il ne peut plus jouer au Bordel Comédie Club, pour protéger les autres humoristes", soutient l’humoriste et cofondateur du Bordel Comédie Club Charles Deschamps à Radio-Canada.

Dans sa vidéo, le youtubeur Copy Comic compare notamment le sketch de Steven Wright de 1985 et celui de Gad Elmaleh de 2005. Pour lui, les similitudes sont trop flagrantes pour n'être simplement dues qu'au hasard.

"Porte ouverte à toutes les fenêtres"

Copy Comic ressort également une interview de France 3 de janvier 2018. Gad Elmaleh mettait en scène en 1999 Eric Fraticelli, qui lui reproche de lui avoir piqué la réplique : "C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres". "À force de le connaître, on a découvert qu'il faisait ça avec plein d'autres comiques", assurait le comédien corse à France 3.

Cela fait des mois que Copy Comic épingle des humoristes français comme Mathieu Madénian, Malik Bentalha ou Tomer Sisley pour leur plagiat supposé. Il annonce qu'il publiera une nouvelle vidéo sur Gad Elmaleh début février.