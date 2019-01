Feuilleton : les "Venise" du monde (1/5)

Pour découvrir une Chine authentique, où le temps semble s'être arrêté, c'est ici qu'il faut venir, dans la ville de Zhouzhuang, 22 000 habitants. Une Chine de carte postale. On l'appelle la "Venise chinoise", et avec ses canaux et embarcations, on comprend pourquoi. "C'est une ville chargée d'histoire, les bateaux ont toujours été ici, c'est toujours le seul moyen de transport. Rien n'a changé depuis mon enfance, tout est très bien conservé", explique une locale.

Pas de verre, mais de l'alcool

La Chine n'est pas que villes tentaculaires et pollution. Zhouzhuang attire aussi les touristes avec son air pur, et son décor très romantique. D'autant plus qu'ici, on fabrique l'une des boissons préférées des Chinois : l'alcool de riz. Des fabriques vieilles de 200 ans continuent de produire cette liqueur. Elle y est donc préparé dans la plus pure tradition.

