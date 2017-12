Feuilleton : au pays des contes (1/5)

"Il était une fois...". Une phrase et une invitation pour le plus féerique des voyages, une traversée du pays des contes où l'on croise une princesse endormie, une pomme empoisonnée, deux enfants perdus dans la forêt ou une jeune fille aux longs, très longs cheveux. La plupart de ces histoires sont nées dans des contrées de l'ouest de l'Allemagne où vécurent deux frères qui, par magie, reprennent vie. À Hanovre, la maison natale des frères Jacob et Wilhelm Grimm a bien changé. En 1812, ils publient un recueil d'histoires populaires que l'on se raconte de génération en génération. Les Grimm n'ont rien inventé, ils ont simplement écouté les femmes de leur entourage qui aimaient raconter ces histoires. Leur œuvre fait aujourd'hui, deux siècles plus tard, partie du patrimoine mondial.

Un univers et un musée

Dans la ville de Kassel, l'univers des Grimm bat au cœur d'un musée entièrement consacré à l'univers des deux frères. Les contes ouvrent une porte vers le passé, vers l'enfance, pour les visiteurs de tous les âges. Avant de repartir, dans la bibliothèque, la directrice du musée nous présente un trésor : l'une des premières éditions illustrées des contes des frères Grimm.

