Festival de Cannes 2021 : "OSS 117" projeté en dernière séance, après le palmarès

"Le Festival est heureux d'annoncer aujourd'hui sa 'Dernière Séance' 2021 : OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, réalisé par Nicolas Bedos, qui terminera en fête la 74e édition, le samedi 17 juillet dans le Grand Théâtre Lumière, lors de la soirée du palmarès", a-t-il annoncé vendredi 25 juin dans un communiqué.



Ce troisième volet des aventures d'Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, interprété par Jean Dujardin, avec Fatou N'Diaye, Pierre Niney, est réalisé par Nicolas Bedos d'après un scénario de Jean-François Halin. Les deux précédents, OSS 117 : Le Caire, nid d'espions (2006) et OSS 117 : Rio ne répond plus (2009) avaient été réalisés par Michel Hazanavicius.



Nicolas Bedos, 42 ans, avait présenté en 2019 à Cannes son film La Belle Époque (hors compétition), avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet et Doria Tillier, la maîtresse de cérémonie du Festival cette année. En 2019, c'était le film Hors Normes, réalisé par le duo français Olivier Nakache et Eric Toledano, qui avait clos la sélection officielle.

"Renouer avec la tradition d'ultime grande projection"

"En renommant la 'Dernière séance' le film de clôture, le Festival de Cannes souhaite renouer avec sa tradition d'ultime grande projection, à l'image des grandes soirées où ont été projetés E.T. l'extra-terrestre de Steven Spielberg (dans l'ancien Palais, en 1982) ou Thelma et Louise de Ridley Scott" (dans le nouveau, en 1991), détaille le communiqué. Le Festival doit se tenir du 6 au 17 juillet 2021.