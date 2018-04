Etats-Unis : une toile de Marc Chagall retrouvée près de 30 ans après avoir été volée

Un butin pas évident à refourguer. Une huile sur toile signée Marc Chagall e datant de 1911, volée il y a près de 30 ans à New York, va retrouver les descendants de ses propriétaires. L'œuvre intitulée Othello et Desdémone a passé toutes ces années dans une boîte, cachée dans un grenier de l'Etat du Maryland (Est des Etats-Unis), annonce le FBI, jeudi 12 avril. Son receleur ne parvenait pas à s'en défaire.

A 1911 painting by #MarcChagall, stolen from an elderly New York couple’s Manhattan home in 1988, is being returned to the family’s estate after being hidden in an attic for nearly 30 years. #FineArt https://t.co/XqkF7MFgLv pic.twitter.com/2MXnSB40f2