En Iran, on joue "Les Misérables" malgré le risque de censure

En Iran, il est interdit à une femme de monter sur scène pour chanter en solo, et d'avoir la tête nue. Alors, comment Jean Valjean, Gavroche et Cosette ont pu prendre vie sur une scène à Téhéran ? "Lorsque le groupe danse dans le café des Thénardier, ils le font dans un cadre réglementaire défini. Il n'y a rien au-délà des normes sociales et des principes religieux", explique Hossein Parsaï, le metteur en scène de la pièce.

Victor Hugo en persan

Pour échapper à la censure, toutes les femmes portent donc des perruques. Et le spectacle est un succès. "Après Oliver Twist, je pensais que cela prendrait encore une trentaine d'années avant qu'une autre pièce de cette grandeur, de cette pointure et de cette beauté puisse être à nouveau jouée. Parce qu'il est très difficile pour l'orchestre placé au dessus d'être en accord avec les acteurs en dessous. Mais Dieu merci, cela s'est reproduit et c'était génial", estime Aysan Jabari, spectatrice. Victor Hugo en persan, c'est une première à Téhéran.