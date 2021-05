"Covid", "patient zéro", "click and collect"... les nouveaux mots du Petit Larousse 2022 nés de la pandémie

Quel est le point commun entre les mots Covid, click and collect et patient zéro ? Tous ont fait leur entrée cette année dans le Petit Larousse. La langue française, naturellement mouvante, a été marquée par le contexte actuel.

Les mots cluster, quatorzaine, cluster, Covid, télétravailler et bien d’autres étaient sur toutes les lèvres en 2020. Ils font désormais partie du Petit Larousse. 170 noms sont entrés dans le célèbre dictionnaire cette année. La majorité a trait à l’épidémie de coronavirus. Les Français apprennent petit à petit à les maîtriser. Quand on procède à un petit test dans la rue, une femme devine immédiatement le sens du mot asymptomatique. Un jeune homme ose même un trait d’humour pour définir le déconfinement : "On a le droit de revivre ! C’est ça ?"

Une sélection chaque année

Les nouveaux mots du dictionnaire sont choisis par des comités de sélection qui se réunissent plusieurs fois par an. "Le dictionnaire est un sismographe, il montre les secousses qui vont transformer notre société et puis c’est aussi un photographe. On a comme ça des instantanés de la langue et, à travers la langue, de la France", explique Karine Girac-Marinier, philosophe et directrice du département Dictionnaires et Encyclopédies du Petit Larousse.