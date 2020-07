Cinéma : Été 85, le nouveau film de François Ozon

Été 85 sur la côte normande, deux adolescents se rencontrent : c'est un coup de foudre. David est libre et fougueux, à l'opposé d'Alex, plus jeune et plus introverti. L'un va prendre l'ascendant sur l'autre, l'entraînant dans une pente parfois dangereuse. "Il s'agit de deux garçons, mais ça pourrait être deux filles ou un garçon et une fille. Il y a quelque chose de très pur, très beau. C'est vraiment un film sur la première fois, la découverte de l'amour", explique le réalisateur François Ozon.

Une histoire qui finit mal

Comme chacun le sait, les histoires d'amour finissent souvent mal. Le jeune Alex se retrouve malgré lui impliqué dans un drame. Été 85, c'est aussi la révélation de deux comédiens qui crèvent l'écran. "Ça fait quelque chose de voir sa tête, surtout que c'est la première fois pour moi", confie Félix Lefebvre. C'est au Tréport (Seine-Maritime) que le film a été tourné. Une station balnéaire au style un peu suranné que le réalisateur a situé dans les années 1980.

