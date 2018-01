Chine : la France en haut de l'affiche

En Chine, le cinéma français à la cote. Interrogés dans les rues de Shanghaï, les jeunes Chinois ont tous un acteur préféré. Luc Besson arrive en tête, avec le Cinquième élément, ou Valerian et la cité des mille planètes réalisé en 2017 et qui a réalisé 12 millions d'entrées en Chine. L'Empire du Milieu est ainsi redevenu le premier marché à l'exportation pour le 7e art français, après une année noire.

70 films français diffusés chaque année en Chine

"Les Chinois associent beaucoup le cinéma français au romantisme et à la vie bourgeoise. En fait, les films français sont de plus en plus variés", explique Bin Xu, PDG de Hishow Distribution. Pourtant, le pays n'autorise que 70 films français chaque année, à cause de la censure et des quotas. Le cinéma français en Chine a rapporté 56 millions d'euros l'an dernier. Une goutte d'eau quand on sait que le box-office chinois frôle les 8 milliards d'euros.

