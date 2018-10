Banksy : les coulisses d'une vente aux enchères spectaculaire

Samedi 6 octobre, une célèbre oeuvre de Bansky était vendue au Sosby's. Une toile de plus d'un million d'euros qui s'est autodétruite au moment de sa vente. Du jamais vu dans l'histoire de l'art. Un stratagème inventé par le facétieux Banksy, qui a révélé les dessous de son coup monté. Dans une vidéo, on voit l'artiste anonyme fixer et dissimuler la broyeuse à l'intérieur du cadre. L'opération aurait été réalisée il y a plusieurs années. Parmi les personnes présentes dans la salle, lors de cette invraisemblable vente aux enchères, une des personnes se souvient au début, personne n'en revenait : "j'étais vraiment sous le choc".

Banksy était peut-être présent dans la salle de vente

Des témoins disent avoir aperçu un homme avec un chapeau quitter précipitamment la salle, une télécommande à la main. Pour cet autre témoin, il est sûr que "pour que la télécommande marche, il fallait visiblement être dans la salle. Est-ce que c'est Banksy ou pas, j'aurais tendance à dire qu'il aurait pu être dans la salle", conclut-il. Les caméras de surveillance de la salle livreront peut-être un jour le secret de cette incroyable ruse.

