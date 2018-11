Bande dessinée : le nouvel album de Lucky Luke se passe à Paris

Des plaines du Far West au Paris du XIXe siècle, Lucky Luke débarque pour la première fois en France. Le célèbre héros, toujours accompagné de son cheval Jolly Jumper, a une nouvelle mission : escorter la statue de la Liberté jusqu'aux États-Unis. "C'est son idée à lui hein : faire mettre une statue de 90 mètres dans 12 centimètres, cela n'a pas été une idée de dessinateur, c'était une idée de scénariste", explique Achdé, le dessinateur de l'album. Une idée du scénariste Jul. C'est en tombant sur cette photo de la statue de la Liberté qu'il a eu l'idée de cette nouvelle histoire insolite.

Un album tiré à 400 000 exemplaires

Au cours de son aventure, le cow-boy va croiser la route de Monet de Victor Hugo, trinquer avec les poètes Verlaine et Rimbaud, et même tomber sous le charme de madame Bovary. Un album surprenant, qui résonne curieusement avec l'actualité. "Le but premier de Lucky Luke c'est de s'amuser. Quand il est dans le train, et que celui-ci est immobilisé, la première chose qu'il dit c'est "des desperados ? Des Indiens ?" mais non c'est pire que ça, il s'agit de grévistes", explique le dessinateur. Ce 80e tome, très attendu, sera tiré à 400 000 exemplaires.

Le JT

Les autres sujets du JT