Art : un Renoir saisi par les nazis restitué à sa propriétaire

Un voyage à New York (États-Unis) a bouleversé la vie de Sylvie Sulitzer. Un tableau de Pierre-Auguste Renoir qu'elle n'avait vu jusque-là qu'en photo. Le 12 septembre dernier, les autorités américaines le lui a rendu solennellement : Deux femmes dans un jardin avait été volé à son grand-père par les nazis. "Je suis très reconnaissante de pouvoir montrer à ma famille là où elle se trouve, qu'après tout ce qu'elle a enduré il y a une justice", a déclaré Sylvie Sulitzer émue aux larmes. Dans son smartphone, elle garde précieusement quelques photos de son grand-père. Ce dernier était un marchand et collectionneur d'art de confession juive. Sous l'occupation, il entre dans la clandestinité, mais les nazis pillent sa collection d’œuvres d'art.

Un tableau vendu à travers le monde

Six tableaux sont restitués en 1945, mais la famille ne retrouve pas les autres. On sait que le Renoir a été vendu en Afrique du Sud en 1975, à Londres (Royaume-Uni) en 1977, à Zurich (Suisse) en 1999 puis à New York (États unis) en 2012. La maison de vente Christie's alerte alors la police et un cabinet d'experts retrouve alors l'unique héritière. Ironie du sort, Sylvie Sulitzer va devoir céder son Renoir. Pour cette oeuvre volée, une commission l'a indemnisée il y a quelques années : elle doit rembourser et ne pourra le faire qu'en vendant le tableau.

