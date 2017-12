Alpes-Maritimes : 23 œuvres d'art volées dont 7 tableaux de Picasso ont été retrouvées dans une villa

Trois personnes ont été interpellées en vue de leur mise en examen, vendredi 8 décembre, pour recel aggravé de vol aggravé commis en bande organisée après la découverte de 23 œuvres d'art, dans une résidence à Peillon (Alpes-Maritime), rapporte France Bleu Azur. Les deux hommes et une femme sont soupçonnés d'avoir voulu revendre ces œuvres parmi lesquelles se trouvent sept tableaux de Picasso. Leur valeur estimée pourrait atteindre le million d'euros.

Issues de deux cambriolages

Une partie de ces 22 tableaux et une tête africaine provient d'un cambriolage nocturne, le 20 octobre dernier, à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), dans la villa d'un collectionneur d'art. Deux autres tableaux de Picasso et trois toiles ont été dérobés, quant à elle, lors d'un vol à main armé dans une villa à Eze, le 19 novembre. Les enquêteurs doivent encore identifier la provenance de dix œuvres.

C'est à partir d'un renseignement venant de l'étranger, que les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme et de la brigade de recherche et d'intervention de Nice ont localisé, dans une villa à Peillon, deux hommes et une femme chargés d'écouler les œuvres. Ils sont déjà connus de la police pour des faits de vols et recels.