Alexandra Lamy a-t-elle été payée trois fois moins que Jean Dujardin dans "Un gars, une fille" ? Les productrices démentent

Dans une interview accordée au quotidien belge "La Dernière heure", l'actrice affirmait que Jean Dujardin gagnait trois fois plus qu'elle. "C'est totalement erroné", selon les productrices initiales.

Chouchou et Loulou gagnaient-ils la même chose ? Alexandra Lamy et les productrices de la série ne semble pas du même avis. Dans une interview accordée au quotidien belge La Dernière heure, mercredi 21 mars, l'actrice affirmait que Jean Dujardin gagnait trois fois plus qu'elle lors du tournage d'Un gars, une fille. Une information "erronée", selon les déclarations des productrices, dans un communiqué publié par Pure People, mardi 10 avril.

"La première saison ayant été tournée il y a maintenant près de dix-neuf ans, Alexandra Lamy n'a probablement plus la mémoire des cachets qui lui ont été versés, estiment les productrices initiales. Les cachets de Jean étaient supérieurs de 15% à ceux versés à Alexandra Lamy et ce, exclusivement, en raison de sa renommée acquise dans l'univers de la télé et plus particulièrement dans le domaine de l'humour."

"Je ne touchais que le tiers du salaire de Jean"

De son côté, Alexandra Lamy affirmait, fin mars : "Pour 'Un gars, une fille', je ne touchais que le tiers du salaire de Jean [Dujardin], alors que la série était produite par trois femmes et qu’on avait une directrice des programmes. Que des femmes !".

Au bout de neuf mois, l'actrice en parle finalement à son partenaire, qui a immédiatement mis la pression sur la production : "Jean s’est rendu dans le bureau des productrices et a exigé que je gagne la même chose que lui, sinon il quittait le programme. Les hommes étaient plus scandalisés que les femmes par cette situation."