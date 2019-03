À Bordeaux, les nageurs ont pu faire leurs longueurs en musique

Un concert presque comme les autres pour le Bordeaux brass sextet. Sauf qu'il se déroule devant un public plus ou moins attentif : les nageurs d'une piscine de la ville. Pour ceux-ci, la surprise est de taille. "Ce qui est juste dommage, c'est que l'on n’entende pas la musique au fond de l'eau. Il faut nager tête hors de l'eau pour profiter de la musique", plaisante un des nageurs de ce soir-là.

Séduire de nouveaux publics

Avec 30°C et un taux d'humidité qui affole les compteurs, forcément, pas d'instruments à cordes, mais que des cuivres. "L'humidité pour nous, ce n'est pas gênant. Ça aurait été plus gênant pour des instruments à cordes ou en bois", explique un des musiciens de la formation. Derrière ce concert, une association qui a pour but de faire sortir les répertoires des salles de concert traditionnelles et de séduire de nouveaux publics.