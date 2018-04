Un soldat de la Légion étrangère meurt à Mayotte après une chute accidentelle

Anthony Paiba Valberde, 24 ans, a fait une chute au cours d'une opération de lutte contre l'immigration clandestine, annonce l'armée de terre.

Un sergent français de la Légion étrangère est mort à Mayotte "dans l'accomplissement de sa fonction", annonce l'armée de terre samedi 21 avril. Selon les informations de franceinfo, Anthony Paiba Valberde a chuté accidentellement d'une falaise au cours d'une opération de lutte contre l'immigration clandestine.

Le drame s'est produit dans la nuit de jeudi 19 à vendredi 20 avril sur l'îlot Mtsamboro, dans le nord de l'île. Le militaire est tombé dans le secteur du cratère du lac Dziani et a fait une chute de sept mètres.

L'@armeedeterre déplore le décès du sergent Anthony Paiba Valverde de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère #13DBLE tombé à Mayotte en service commandé dans l’accomplissement de sa mission. #RIP pic.twitter.com/FLV1qOCvfI — Armée de Terre (@armeedeterre) 21 avril 2018

Âgé de 24 ans et né en Équateur, Anthony Paiba Valberde vivait en couple et était père d'une petite fille. Il avait été déployé sur plusieurs théâtres d'opération, notamment pour la mission Serval au Mali. Ce soldat de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère a servi dans l'armée française pendant plus de six ans.