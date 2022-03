Ukraine : plus de 500 soldats s'envolent de France vers la Roumanie

Plus de 500 soldats sont partis, mardi 1er mars, de la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône), près de Marseille, à destination de la Roumanie, afin de renforcer le dispositif de l'Otan dans la région, a-t-on appris auprès de l'armée.

Parmi les militaires déployés, des soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins (BCA) d'Annecy, un escadron de cavalerie du 4e régiment de chasseurs (RCH) de Gap, une compagnie du 126e régiment d'infanterie de Brive et une compagnie de lanciers belges, représentant au total quelque 550 soldats, a fait savoir l'armée.

"Notre présence doit rassurer nos alliés sur place, c'est le sens stratégique de notre déploiement", a assuré le général Paul Sanzey, commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne (BIM), qui regroupe toutes les troupes de montagne, habituées à des terrains similaires à celui de la Roumanie en hiver.

Macron veut "accélérer" le déploiement de soldats

La centaine de soldats du 126e régiment d'infanterie ont quitté Brive (Corrèze) mardi en convoi routier. "On a plutôt l'impression de retomber en Guerre froide. Donc de faire ce qu'ont fait nos anciens, les vieux adjudants chefs, les vieux colonels. On a l'impression de refaire un petit peu la même chose", a commenté devant la presse le lieutenant Thomas, leur commandant.

"On va dans une base de l'Otan et donc on n'a pas pour mission de mettre un pied en Ukraine. Pour l'instant on ne va pas être sur le front du tout. On fera notre mission de présence", a-t-il ajouté.

Ce déploiement de soldats français dans le cadre d'opérations de l'Otan a été annoncé avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dès le 19 janvier, par Emmanuel Macron. Vendredi à Bruxelles, le président français a annoncé qu'il allait l'"accélérer".