Tribune de militaires dans "Valeurs actuelles" : dix-huit signataires en activité vont passer devant un conseil militaire

Dix-huit militaires en activité, signataires d'une tribune controversée dans Valeurs actuelles, vont passer devant un conseil militaire, a annoncé le chef d'état-major des armées, mercredi 28 avril. Il passeront "chacun devant un conseil supérieur militaire", a déclaré le général François Lecointre au quotidien Le Parisien (article réservé aux abonnés) en évoquant de possibles "radiations" ou "mises à la retraite d'office".

Une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires ont signé cette tribune dans le magazine ultra-conservateur. Le texte appelle la classe politique à lutter contre "le délitement" de la France. "Il n'est plus temps de tergiverser, sinon, demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant, et les morts, dont vous porterez la responsabilité, se compteront par milliers", peut-on lire.