Syrie : que font les forces spéciales françaises sur place ?

Devant le Congrès des États-Unis ce jeudi 26 avril, le ministre de la Défense James Mattis a parlé des forces françaises en Syrie. "Les Français nous ont apporté un soutien en Syrie, avec l'envoie de leurs forces spéciales ces deux dernières semaines", a-t-il déclaré. Une annonce non confirmée par Emmanuel Macron. La France ne communique jamais sur les forces spéciales, ses soldats d'élite.

D'après les informations de France 2, plus d'une centaine de soldats de l'ombre seraient présents au Kurdistan syrien, dans le cadre de la coalition, souvent au côté des Américains. Ils encadreraient la lutte des peshmergas contre Daech. Ils les conseilleraient, recueilleraient des renseignements et prêteraient main forte en cas de besoin. Des Français sur le front avec des Kurdes syriens qui combattent les dernières poches de Daech. Français et Américains sont aussi dans la zone au moment où leurs alliés kurdes font face à l'offensive de l'armée turque.

