Sous-marins : la réponse des États-Unis à la France

La France a rappelé ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis après l'annulation de la commande de 12 sous-marins français par l'Australie. Du côté américain, on attend que la situation s'arrange prochainement.

Le conflit diplomatique continue entre la France et les États-Unis. L'État français a rappelé ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis, une manière de montrer sa colère après la commande annulée de 12 sous-marins français par l'Australie. En duplex depuis Washington, le journaliste de France Télévisions Loïc de La Mornais rapporte que du côté des Américains, "ils jugent que cette réaction française est comme celle d'un enfant qui fait sa crise, qui se roule par terre et qui va finir par se calmer."

La France considérée comme "un petit pays"

Les médias américains affirment que l'Australie a changé d'avis en raison du matériel plus performant proposé par les États-Unis. "Évidemment, il y a de la mauvaise foi là dedans puisque chacun sait que la France construit des sous-marins à propulsion nucléaire et que ce n'était pas la commande. Mais voilà, les Américains se disent que la France va finir par se calmer, qu'elle va rentrer dans le rang parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'ici la France est vue comme un petit pays", déclare le journaliste.