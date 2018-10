REPLAY. Regardez le documentaire "Mon pays fabrique des armes"

La France est devenue ces dernières années le troisième exportateur mondial d'armement. Pourtant, le grand public sait peu de choses de ce fleuron industriel français, de ces usines, de ces salariés, des régions productrices d'armes et des grandes instances de l'Etat chargées de les vendre.

Dans le documentaire de France 5 Mon pays fabrique des armes, que vous pouvez voir en replay sur franceinfo.fr, la journaliste et documentariste Anne Poiret va de Paris à Bourges, de Mérignac au Caire, de Genève à Cherbourg, et cherche à lever le voile sur ces exportations massives d'armes françaises, en particulier au Moyen-Orient, en Arabie saoudite et en Egypte.

Un système opaque

La France a notamment ratifié le Traité sur le commerce des armes (TCA), qui interdit de vendre des armes à des pays susceptibles de s'en servir pour commettre de graves atteintes aux droits humains. Mais est-il possible de concilier la promotion de cette industrie et les valeurs humanistes de la France ? Le pays contrevient-il à ses obligations ? Anne Poiret tente de répondre à ces questions et décrypte avec pédagogie un système opaque.