Nouvel An : les Champs-Elysées sous surveillance

L'avenue des Champs-Elysées à Paris est placée sous haute surveillance. "Sur l'avenue des Champs-Elysées, on attend entre 250 000 et 300 000 personnes. La sécurité est maximale avec la mise en place de barrages filtrants, mais aussi des fouilles de sacs à l'entrée de l'avenue, car les pétards et les boissons alcoolisées sont totalement interdits dans l'enceinte du périmètre", explique Ignacio Bornacin.

"100 000 policiers et gendarmes seront déployés toute la soirée"

"Les commerçants ont dû ranger leurs terrasses pour éviter que le mobilier ne puisse servir de projectiles, en cas de débordements. Les forces de l'ordre seront ici au moins jusqu'à 3 heures du matin. La principale crainte du ministre Christophe Castaner, c'est le risque d'attentat, toujours présent la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est pourquoi 100 000 policiers et gendarmes seront déployés toute la soirée partout sur le territoire épaulé par le dispositif militaire Sentinelle", indique le journaliste

