Noël : sécurité renforcée autour des lieux de culte

À la veille de Noël, les forces de l'ordre comptent redoubler de vigilance, notamment autour des lieux de culte. Pour que la traditionnelle messe de Noël se déroule en toute sécurité dans tout le pays, des forces supplémentaires seront déployées. Devant Notre-Dame de Paris, la journaliste Claire Colnet évoque ces mesures exceptionnelles.

Dispositif renforcé

Elle détaille : "Depuis 9 heures ce matin, le parvis de Notre-Dame est entouré de barrières et tous les visiteurs sont systématiquement fouillés avant de pouvoir accéder au bâtiment, que ce soit pour une simple visite ou pour l'une des messes de Noël. Le ministère de l'Intérieur a appelé tous les préfets de France à mettre en place des dispositifs de sécurité aux abords des lieux de culte. Dans tout le pays, près de 7 000 messes vont être célébrées entre le 24 et le 25 décembre. Pour les sécuriser, 97 000 gendarmes, policiers et militaires vont être déployés, soit 6 000 de plus que l'an dernier."

Le JT

Les autres sujets du JT