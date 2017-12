VIDEO. Marchés de Noël : un bilan très positif cette année

Il a fait du mois de décembre le mois le plus important de l'année. Rien qu'avec son marché de Noël, Strasbourg (Bas-Rhin) multiplie sa population par dix et attire 2 millions de visiteurs. Un retour des touristes après deux années compliquées. Suite aux attentats de Paris, le marché avait perdu en fréquentation, et cela s'était ressenti dans les ventes de pain d'épice de Joëlle Doyen, exposante depuis 30 ans.

Les professionnels du tourisme font le plein

Un sentiment pas forcément partagé par tous. Pour certains, le trop sécuritaire pénalise encore les grandes villes. Malgré tout, l'embellie est visible : restaurants bondés et hôtels pleins à craquer. Rien que pour cet hôtel, les réservations ont augmenté de 10% par rapport à l'année dernière. Un bon indicateur, alors que les arrivées en avion et en train sont également en hausse. Il ne reste plus que quelques heures pour profiter du marché de Noël dans sa totalité. Seuls quelques chalets resteront ouverts encore une semaine.

