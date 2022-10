Manifestation "anti-bassines" : environ 2 000 manifestants toujours sur place, nouvelle marche prévue à 14 heures

Près de 2 000 personnes sont toujours réunies ce dimanche 30 octobre matin à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, pour s'opposer au projet de construction de méga-bassines, a déclaré au micro de franceinfo Emmanuelle Dubée, préfète des Deux Sèvres.

Ces personnes comptent une nouvelle fois braver l'interdiction de manifester ce dimanche, avec une nouvelle marche vers le chantier prévue à 14 heures, ont indiqué les organisateurs. "Je rappelle que la manifestation demeure interdite, donc tout acte visant à se rassembler ou tenter à nouveau d'entrer sur le site de la réserve sera de nouveau écarté", avertit la préfète.

Pour ce faire, le dispositif de la veille, avec plus de 1 500 gendarmes, est maintenu sur le site de la réserve. Le bilan des heurts, qui ont éclaté hier entre manifestants et forces de l'ordre, est de 61 blessés du côté des gendarmes, dont "un blessé grave à la mâchoire, évacué à l'hopital de Niort", relate la préfète, avant d'ajouter : "Il y a aussi des traumatismes lourds, du fait des mortiers utilisés, et des contusions multiples qui ont nécessité des évacuations à l'hôpital." Les organisateurs dénombrent, eux, une trentaine de blessés dans leur rang.