Polémique sur les "méga-bassines" : des heurts lors de la mobilisation contre la construction des réservoirs

Des centaines de manifestants ont pénétré le chantier d'une future retenue d'eau dans les Deux-Sèvres, samedi 29 octobre. Le projet prévoit une méga-bassine de 628 000 m3 d'eau, destinée à irriguer les champs de 12 agriculteurs. Le rassemblement avait été interdit par la préfecture. 1 500 gendarmes et six hélicoptères ont quadrillé les deux kilomètres de cortège. Les forces ont tenté de bloquer les manifestants, et des heurts ont éclaté.

Des mobilisations jusqu'à l'abandon du projet ?

Des jets de gaz lacrymogènes, des grenades de désencerclement et tirs de L.B.D. ont été employés. Pour les organisateurs de la manifestation, cette mobilisation interdite relève de la désobéissance civile. D'après des élus, le modèle d'agriculture sur lequel est basée l'utilisation des méga-bassines est aujourd'hui dépassé. "Il y a la sécheresse et des canicules partout, et il y a des projets qui se feront au détriment des citoyens, qui ne pourront plus boire, et de la nature", s'est indigné Yannick Jadot, député européen EELV. Les organisateurs comptent poursuivre les mobilisations jusqu'à l'abandon total du projet.